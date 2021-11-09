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Спутниковым снимком пыльной бури в Узбекистане поделились синоптики
9 Ноября 2021 12:58
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –Синоптики опубликовали спутниковое фото пыльной мглы, окутавшей Узбекистан и другие страны Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Узгидромет.
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Пыльные бури, запечатленные на снимке, были зафиксированы в Ташкентской, Сырдарьинской, частично Джизакской и Ферганской областях Узбекистана, а также в южных областях Казахстана и в некоторых областях Таджикистана.
Напомним, 4 ноября территорию Узбекистана накрыла аномальная пыльная буря, которая по данным синоптиков наблюдалась впервые за 150 лет. Стихия бушевала несколько дней, последствия чувствуются до сих пор. В первые дни показатель концентрации пыли и песка в воздухе превышал норму в 30 раз.
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