Спутниковым снимком пыльной бури в Узбекистане поделились синоптики

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –Синоптики опубликовали спутниковое фото пыльной мглы, окутавшей Узбекистан и другие страны Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Узгидромет.

Пыльные бури, запечатленные на снимке, были зафиксированы в Ташкентской, Сырдарьинской, частично Джизакской и Ферганской областях Узбекистана, а также в южных областях Казахстана и в некоторых областях Таджикистана.

Напомним, 4 ноября территорию Узбекистана накрыла аномальная пыльная буря, которая по данным синоптиков наблюдалась впервые за 150 лет. Стихия бушевала несколько дней, последствия чувствуются до сих пор. В первые дни показатель концентрации пыли и песка в воздухе превышал норму в 30 раз.