Спутниковые снимки помогли определить объемы снега в стране
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По обработанным РГП «Казгидромет» снимкам дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и спутников NASA площадь покрытия снегом территории Казахстана с 12 по 19 марта 2020 года сократилась с 51 % до 43 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
Согласно недельному синоптическому прогнозу, на большей части территории страны будет наблюдаться постепенное понижение дневных и ночных температур воздуха, а также выпадение смешанных осадков.
Ожидается дальнейшее снеготаяние, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках равнинной и горной территориях Казахстана.
За период с 12 по 19 марта текущего года объемы влагозапасов уменьшились:
- на 25-45 % в бассейнах рек Карагандинской области;
- на 15-45 % в бассейнах рек Акмолинской области;
- на 15 % в бассейнах рек Северо-Казахстанской области;
- на 45-95 % в бассейнах рек Костанайской и Актюбинской областей.
В бассейнах рек Западно-Казахстанской области снежный покров сошел полностью.
По данным снимков ДЗЗ площадь покрытия снегом территорий за период с 12 по 19 марта:
* Жамбылской области сгократилась с 3 % до 1 %;
* Туркестанской области сократилась с 4 % до 3 %;
* Алматинской области сократилась с 25 % до 20 %;
* Восточно-Казахстанской области сократилась с 94 % до 84 %.
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