Спутниковые снимки помогли определить объемы снега в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По обработанным РГП «Казгидромет» снимкам дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и спутников NASA площадь покрытия снегом территории Казахстана с 12 по 19 марта 2020 года сократилась с 51 % до 43 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Согласно недельному синоптическому прогнозу, на большей части территории страны будет наблюдаться постепенное понижение дневных и ночных температур воздуха, а также выпадение смешанных осадков.

Ожидается дальнейшее снеготаяние, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках равнинной и горной территориях Казахстана.

За период с 12 по 19 марта текущего года объемы влагозапасов уменьшились:

- на 25-45 % в бассейнах рек Карагандинской области;

- на 15-45 % в бассейнах рек Акмолинской области;

- на 15 % в бассейнах рек Северо-Казахстанской области;

- на 45-95 % в бассейнах рек Костанайской и Актюбинской областей.

В бассейнах рек Западно-Казахстанской области снежный покров сошел полностью.

По данным снимков ДЗЗ площадь покрытия снегом территорий за период с 12 по 19 марта:

* Жамбылской области сгократилась с 3 % до 1 %;

* Туркестанской области сократилась с 4 % до 3 %;

* Алматинской области сократилась с 25 % до 20 %;

* Восточно-Казахстанской области сократилась с 94 % до 84 %.







