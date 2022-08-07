7 Августа 2022 15:00

Спутниковые системы связи производят на оборонно-промышленном комплексе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента связи полковник Даулет Аренов сообщил о производстве средств связи на оборонно-промышленном комплексе страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний момент в перспективных средствах связи применяются самые передовые и инновационные решения, применяются электронные компоненты, программное обеспечение. Оборонно-промышленный комплекс выпускает продукцию, нашу современную технику связи. Это такие как радио, радиорелейные средства, спутниковые системы, производят модернизацию аналоговых средств связи на цифровые. Генеральной линией строительства и совершенствования системы связи у нас является переход на современные телекоммуникационные технологии», - сказал Даулет Аренов во время онлайн-брифинга Минобороны.

Он подчеркнул, что Министерство обороны и генеральный штаб уделяют особое внимание развитию войск связи. Согласно военной доктрине по развитию военного управления, одной из основных мер является поддержание эффективной работы информационных систем, систем инфраструктуры связи, а также телекоммуникационной системы специального назначения, недопущение изоляции нашего Главнокомандующего.

«Главная задача связистов – обеспечение передачей и приемом информации. Ни одно мероприятие в Вооруженных силах не проходит без связистов, будь это повседневная жизнедеятельность при организации боевого дежурства, при организации боевой подготовки и в ходе проведения международных мероприятий. При проведении учений войска обеспечивают связью всех должностных лиц и органы управления, а также отрабатывают нормативы, учебные задачи для передачи сигналов и команд для применения войск», - добавил спикер.













Фото: gov.kz