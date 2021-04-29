«Спутник V» - одна из самых успешных разработок - Абай Байгенжин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр», доктор медицинских наук Абай Байгенжин отметил безопасность и высокую эффективность вакцин, которыми могут привиться казахстанцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выезжали в Москву, где посетили Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, которым руководит профессор Гинцбург. В течение двух дней нам показали всю цепочку и механизм разработки вакцины «Спутник V». Мы убедились, что эта вакцина является одной из самых успешных разработок, которые закладывались еще в советское время. Мы не понаслышке знаем, какая коварная болезнь коронавирус. Сегодня альтернативы вакцинации нет», - подчеркнул доктор медицинских наук.

Он также заверил, что вакцина не может вызывать заболеваемость опасным вирусом, поскольку не является живой, о чем наглядно говорят клинические испытания.

«То, что мы разворачиваем в городе пункты вакцинации в местах общественного нахождения - это очень правильно. Если мы думаем о выживании нашей популяции, то мы сейчас в первую очередь должны думать о здоровье. А здоровье при таких пандемических случаях можно сохранить, если все будем мыслить в одном направлении, проводить вакцинацию. Уважаемые горожане, медики, я как один из ваших коллег, как житель столицы призываю, не надо бояться вакцинироваться, бойтесь заболеть, потому что осложнения, которые нам приходится лечить, самые разные, вплоть до ментального нарушения», - отметил Абай Байгенжин.