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«Спутник V» никак не влияет на течение онкологического заболевания - Минздрав РФ

4 Февраля 2022 15:50
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«Спутник V» никак не влияет на течение онкологического заболевания - Минздрав РФ

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Вакцина против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» прошла все клинические исследования, которые доказали, что препарат не оказывает влияния на течение онкологического заболевания. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Сегодня выпущены методические рекомендации, и вакцинация онкологических пациентов просто крайне необходима. Есть период, когда временно есть противопоказания, когда проводится химиотерапия, супрессивная терапия, по завершению ее обязательно необходимо пройти вакцинацию. Никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью пройдены все объемы исследований, и она может быть рекомендована», - сказал он во Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Мурашко отметил, что ученые и медики из разных европейских стран рекомендуют пациентам, получившим иммунную или иммуносупрессивную терапию, делать дополнительные курсы вакцинации, чтобы сформировать полноценный иммунитет.

Ранее в инструкции к вакцинному препарату «Спутник V» указывалось, что «вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и со злокачественными новообразованиями». Однако позже Минздрав РФ выпустил обновленные рекомендации о вакцинации взрослых против ковида, в которых указывается, что вакцинация «Спутником V» без ограничений рекомендована всем пациентам с онкологическими заболеваниями, завершившим курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от стадии.

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#Россия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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