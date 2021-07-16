«Спутник Лайт» может быть использован для ревакцинации – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала, что в Казахстане зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведена временная регистрация «Спутник Лайт» в Казахстане. «Спутник Лайт» - это в принципе та же вакцина, как «Спутник V», но только первая доза. Чем характеризуется «Спутник Лайт»: для него характерна эффективность 80%, длительность иммунитета при вакцинации «Спутник Лайтом» до 6 месяцев. Сегодня «Спутник Лайт» планируется применять в зависимости от выбора населения – кто не хочет получать две вакцины и согласен, чтобы у него был короткий иммунитет, для этих граждан будет предоставляться «Спутник Лайт», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

По ее словам, данная вакцина может быть использована и для повторной вакцинации, в случае, если возникнет такая необходимость.

«Сегодня мы не говорим о ревакцинации, ВОЗ не говорит о необходимости ревакцинации. Но если забегать вперед и появятся какие-то новые данные, результаты исследований о том, что необходимо будет проводить ревакцинацию, вполне вероятно, что «Спутник Лайт» может быть использован и для ревакцинации», - заключила А. Есмагамбетова.

Напомним, вчера в Минздраве заявили о том, что в Казахстане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Лайт».