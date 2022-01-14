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«Спутник Лайт» будет доступен для ревакцинации в конце января - Минздрав РК

14 Января 2022 16:30
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«Спутник Лайт» будет доступен для ревакцинации в конце января - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК назвали препараты, доступные в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

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По информации Минздрава, на сегодняшний день в регионах страны доступны вакцины от коронавирусной инфекции.

Для вакцинации доступны: «Cпутник V», QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer (для детей, беременных и кормящих женщин).

Для ревакцинации: QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer (лицам старше 60 лет), а также в конце января 2022 года для ревакцинации будет доступна вакцина «Спутник Лайт».

«Напоминаем, что вакцинация остается главным способом защиты от коронавирусной инфекции», - добавили в ведомстве.

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#Минздрав РК   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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