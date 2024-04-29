Спутник связи Kazsat-3 отмечает юбилей

28 апреля у инженеров космической связи, которые ведут круглосуточную эксплуатацию казахстанских спутников связи серии Кazsat, особый, праздничный день. Ровно 10 лет назад, 28 апреля 2014 года они приступили к управлению нового, современного космического аппарата Кazsat-3, запущенного в этот день с космодрома Байконур, передает корреспондент агентства Kazinform.

Успешный запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», спутником KazSat-3 и космическим аппаратом «Луч-5В» состоялся 28 апреля 2014 года со стартового комплекса площадки № 81 космодрома Байконур.

Об истории создания третьего казахстанского спутника связи, сегодняшних задачах и перспективах космической системы связи и вещания Кazsat корреспонденту агентства Kazinform рассказал заместитель председателя правления АО «РЦКС» Василий Леонов.

Фото: rcsc.kz

— Василий Александрович, Вы были непосредственным свидетелем истории создания «Kazsat-3». Как все начиналось?

— Это было очень сложное для нашего коллектива Республиканского центра космической связи время. В начале марта 2010 года Казахстан объявил конкурс на создание и запуск Kazsat- 3. На том момент наша страна лишилась спутника Kazsat-1, второй космический аппарат связи не был еще запущен.

Требования к изготовителю были самые высокие, с учетом опыта двух предыдущих спутников связи, изготовленных другим российским предприятием — ГКНПЦ им. Хруничева. После конкурсных процедур, участие в которых приняли шесть компаний, контракт на производство спутника был подписан 20 июня 2011 года между АО «Республиканский центр космической связи» (Казахстан) и ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (Россия). Оборудование модуля полезной нагрузки космического аппарата Kazsat-3 было изготовлено итальянском отделением компании Thales Alenia Space. Космический аппарат имеет 28 транспондера Ku-диапазона.

Кстати, второй казахстанский спутник связи Kazsat-2 был запущен 16 июля 2011 года, спустя 25 дней после подписания контракта на Kazsat-3.

В конце 2014 года АО «РЦКС осуществило приемку космического аппарата связи и вещания Kazsat-3 от российского производителя, и в январе 2015 года специальная комиссия Казкосмоса подписала акт о приемке результатов по завершенному проекту создания космической системы связи Kazsat-3, включая наземный комплекс управления космическими аппаратами в городе Акколь. А с 1 марта 2016 года абоненты национального спутникового телевидения OTAU TV уже были переведены на данный борт, все телевещание страны работает через Kazsat-3.

Фото: Kazinform

— Как в целом сегодня работает космическая система связи и вещания Казахстана?

-Казахстанская космическая система связи (КСС) Kazsat, состоящая из двух широковещательных космических аппаратов Kazsat-2, Kazsat-3 и двух наземных комплексов управления ЦКС «Акколь» и ЦКС «Коктерек», работает в штатном режиме.

Национальная КСС предоставляет рынку Казахстана и приграничных государств услуги связи, в том числе транспондерной емкости для организации эффективных и надежных сетей спутниковой связи. Операторы связи и государственные структуры применяют мощности КСС Kazsat для организации спутниковых каналов связи и оказания телекоммуникационных услуг конечным потребителям, в том числе доступ к сети Интернет, мобильную связь и телерадиовещание.

Фото: Kazinform

Наше государство имеет два геостационарных спутника связи, которые выполняют такие важные стратегические задачи, как сохранение и развитие национального эфирного и спутникового телевидения, удовлетворение потребностей рынка в высокоскоростных и широкополосных спутниковых каналах, устранение «цифрового неравенства» за счет обеспечения 100% охвата всех секторов и географических местоположений казахстанского общества, в том числе труднодоступных сельских населенных пунктов Республики Казахстан, и прежде всего, содействие в вопросах обеспечения национальной и информационной безопасности, защита и сохранение собственного национального орбитально-частотного ресурса на орбите.

— Каковы сегодня тенденции развития спутниковой связи в Казахстане?

— Тенденции роста потребностей информационных систем в широких каналах связи, в том числе и спутниковой, ставят перед операторами КСС задачи, которые трансформируются в необходимость реализации технических решений, обеспечивающих высокие пропускные способности, как, например, спутники по технологии HTS. Мультидиапазонные спутники с гибридной полезной нагрузкой являются разумным компромиссом между пропускной способностью и широкими возможностями для удовлетворения любых запросов потребителя.

Фото: Kazinform

Наша компания ведет планомерную политику по развитию космической системы связи и замещению космических аппаратов. Наряду с сохранением широковещательной полезной нагрузки, перспективный спутник серии Kazsat рассматривается с применением новых технических решений по технологии HTS, что обеспечит конкурентоспособность и гибкость в удовлетворении потребностей рынка, а также возможность ведения независимой информационной политики государства.

— На каком этапе находится разработка нового спутника Kazsat 3R?

— В 2024 году Министерством цифровизации совместно с АО «Республиканский центр космической связи» и ТОО «Ғалам» начаты предпроектные работы по проекту перспективной спутниковой системы связи Kazsat для плановой замены спутника связи и вещания Kazsat-3 в орбитальной позиции 58,5 градуса восточной долготы по завершению его срока эксплуатации.

Я уже отмечал, формирование облика перспективного казахстанского спутника серии Kazsat будет ориентировано на применение современных спутниковых решений с тем, чтобы предложить потребителям спутниковых услуг высокоскоростные спутниковые каналы связи, эффективные спутниковые сервисы.

В данное время МЦРИАП РК совместно с подведомственными космическими предприятиями ведет переговоры с ведущими мировыми космическими компаниями с целью обсуждения предложений по техническим и финансовым аспектам перспективного проекта, с учетом использования новых технологий в спутникостроении.

Вместе с тем, мы также открыты для применения новых технических решений, в том числе на базе негеостационарных спутниковых систем (НГСО). На сегодняшний день в Казахстане сделан ряд практических шагов в направлении развития и применения НГСО систем. Проводятся соответствующие процедуры на законодательном уровне, ведется либерализация рынка спутниковой связи Казахстана.

— Как в коллективе РЦКС отмечают такие даты, кка день запуска спутников?

— Для нас это действительно праздничный день. 10 лет успешной работы спутника Kazsat-3 на орбите — это, безусловно, заслуга не только разработчиков космического аппарата, но и специалистов центра космической связи «Акколь», которые ведут его эксплуатацию.

Фото: Kazinform

Хотел бы здесь отметить, что благодаря профессионализму специалистов космической связи, рабочий ресурс спутника «Kazsat-2» был продлен до 2026 года. Срок службы «Kazsat-3» завершается в 2029 году, но с таким подходом, думаю, это тоже не предел. В этот день хотел бы поздравить коллег со знаменательной датой и пожелать стабильной и успешной работы нашей космической системе связи, которая стоит на страже информационной независимости страны.