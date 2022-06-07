7 Июня 2022 16:47

Спустя трое суток спасатели Приозерска нашли двух заблудившихся в степи мужчин

ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ – Больше 100 км прошли по степи двое заблудившихся мужчин. Спустя трое суток их нашли спасатели Приозерска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

3 июня двое жителей города Приозерска Карагандинской области решили выехать в сторону Каражала по степному бездорожью. Примерно на середине пути их автомобиль сломался, и мужчины решили вернуться в Приозерск пешком. Плохо ориентируясь на местности, мужчины несколько дней блуждали по степи. Мобильная сеть была недоступна и телефоны разряжены. Имеющийся небольшой запас воды закончился быстро. Заблудившиеся за несколько дней прошли вместе примерно 100 км. Один из них, окончательно выбившись из сил, решил остаться в заброшенном строении. А второй продолжил путь.

6 июня под утро, оставшемуся в заброшенном здании мужчине, удалось на короткое время включить разряженный телефон и дозвониться до спасателей. Он успел сообщить свое примерное местоположение.

«На поисково-спасательные работы выехали начальник отдела по ЧС города Приозерска Максат Абюров, руководитель спасательного подразделения города Берик Ахметов и старший водитель пожарной части № 15 Асылбек Хизиров. После продолжительных поисков спасателям удалось найти одного из мужчин примерно в 120 км от Приозерска. Обессилевший мужчина сообщил координаты, куда направился его друг. Но в указанном направлении его найти не удалось. Передвижения пропавшего спасателям пришлось определять по еле заметным следам на земле. Поиски продолжались до вечера», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Тем временем, окончательно выбившийся из сил и потерявший надежду на спасение заблудившийся мужчина, решил развести огонь, надеясь на то, что кто-то заметит дым. Его ожидания не были напрасны. Поисковая группа увидела дым и быстро нашла пропавшего. Мужчин напоили, покормили и доставили в Приозерск.

ДЧС Карагандинской области рекомендуют соблюдать элементарные меры безопасности при поездках на дальние расстояния: перед выездом проверьте исправность транспорта, предупредите родных, назначьте время возвращения, берите с собой средства связи, постоянно следите за видимыми ориентирами.



