Спустя полчаса после кражи полицейские задержали грабителя в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Благодаря быстрому реагированию жамбылским полицейским удалось «по горячим следам» задержать похитителя сотового телефона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» командир первой роты батальона патрульной полиции Руслан Оразбаков, 33-летняя жительница областного центра продавала сотовый телефон стоимостью 120 тысяч тенге.

«Выложила данные о продаже в интернет. Появился покупатель и назначает встречу в 8-м микрорайоне, в о время которой девушка показывает телефон, а он неожиданно вырывает из рук и убегает», - пояснил он.

Девушка сразу же позвонила по номеру «102».

«Полиция приехала нескольких патрульных машинах, - продолжает Руслан Оразбаков. - Просмотрели видеозаписи магазина, куда заходил похититель, чтобы воспользоваться банкоматом, установили его личность. Задействовали несколько экипажей, прочесали близлежащие улицы в микрорайоне. И где-то минут через 20 – 25 там же, в 8-м микрорайоне, его задержали».

Что удивительно - за такое короткое время похититель успел заложить в ломбард этот телефон и получить за него деньги.

«Подозреваемый оказался молодым человеком лет 20-ти, он игрок, хотя имеет работу на железной дороге. Играет в автоматы, видимо, задолжал и пошел на преступление», - отметил спикер.

Как отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, потерпевшая выразила искреннюю благодарность стражам правопорядка за оперативное задержание уличного грабителя и возвращение дорогого гаджета. Мысленно она уже распрощалась со своим телефоном. Подозреваемый полностью признал свою вину, вещественное доказательство изъято.