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Спустя полчаса после кражи полицейские задержали грабителя в Таразе

7 Октября 2019 23:38
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Спустя полчаса после кражи полицейские задержали грабителя в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Благодаря быстрому реагированию жамбылским полицейским удалось «по горячим следам» задержать похитителя сотового телефона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» командир первой роты батальона патрульной полиции Руслан Оразбаков, 33-летняя жительница областного центра продавала сотовый телефон стоимостью 120 тысяч тенге.

«Выложила данные о продаже в интернет. Появился покупатель и назначает встречу в 8-м микрорайоне, в о время которой девушка показывает телефон, а он неожиданно вырывает из рук и убегает», - пояснил он.

Девушка сразу же позвонила по номеру «102».

«Полиция приехала нескольких патрульных машинах, - продолжает Руслан Оразбаков. - Просмотрели видеозаписи магазина, куда заходил похититель, чтобы воспользоваться банкоматом, установили его личность. Задействовали несколько экипажей, прочесали близлежащие улицы в микрорайоне. И где-то минут через 20 – 25 там же, в 8-м микрорайоне, его задержали».

Что удивительно - за такое короткое время похититель успел заложить в ломбард этот телефон и получить за него деньги.

«Подозреваемый оказался молодым человеком лет 20-ти, он игрок, хотя имеет работу на железной дороге. Играет в автоматы, видимо, задолжал и пошел на преступление», - отметил спикер.

Как отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, потерпевшая выразила искреннюю благодарность стражам правопорядка за оперативное задержание уличного грабителя и возвращение дорогого гаджета. Мысленно она уже распрощалась со своим телефоном. Подозреваемый полностью признал свою вину, вещественное доказательство изъято.

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Ключевые слова: Жамбылская область,
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Автор:

Галина Скрипник

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