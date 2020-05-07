Спустя почти 80 лет останки погибшего в годы ВОВ казахского солдата вернут на родину

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана в России в Москве 5 мая состоялась передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахского солдата Медета Аманжолова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Почти через 80 лет прах погибшего вернется на родину. Родственники воина планируют перезахоронить его останки в родном селе со всеми почестями.

«Вчера состоялась передача останков моего дяди в Посольстве Казахстана в РФ. В ближайшее время их передадут в Казахстан. Планировалось это сделать до 9 мая. После снятия карантина мы привезём останки из Нур-Султана в Караганду. Хотим перезахоронить дядю в Агадыре рядом с его отцом и братом», - рассказывает племянник Медета Аманжолова Арман.