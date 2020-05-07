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Спустя почти 80 лет останки погибшего в годы ВОВ казахского солдата вернут на родину

Автор:  
Агата Мухамеджанова
7 Мая 2020, 03:03
Спустя почти 80 лет останки погибшего в годы ВОВ казахского солдата вернут на родину

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана в России в Москве 5 мая состоялась передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахского солдата Медета Аманжолова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Почти через 80 лет прах погибшего вернется на родину. Родственники воина планируют перезахоронить его останки в родном селе со всеми почестями.

«Вчера состоялась передача останков моего дяди в Посольстве Казахстана в РФ. В ближайшее время их передадут в Казахстан. Планировалось это сделать до 9 мая. После снятия карантина мы привезём останки из Нур-Султана в Караганду. Хотим перезахоронить дядю в Агадыре рядом с его отцом и братом», - рассказывает племянник Медета Аманжолова Арман.

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Напомним, что при проведении поисково-разведывательных мероприятий на территории Темкинского района Смоленской области бойцами ММОО «Поисковое объединение «Тризна» были обнаружены останки казахстанского воина Медета Аманжолова, 1917 года рождения, уроженца села Жестерек Шетского района Карагандинской области. Он погиб в далёком 1942 году. Благодаря сохранившемуся «смертельному медальону» удалось установить имя павшего воина.
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