Спустя девять дней найдено тело пропавшего акмолинца, страдавшего потерей памяти

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Спустя девять дней тело пропавшего без вести 61-летнего жителя Кокшетау, страдавшего потерей памяти, было найдено в лесопосадках по направлению к аэропорту областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 9 июля в 10.00 в ходе поисковых мероприятий в районе лесополосы вдоль автотрассы, ведущей в аэропорт, было обнаружено тело без вести пропавшего жителя Кокшетау.

«Для установления местонахождения без вести пропавшего осуществлен выезд следственно-оперативной группы, был проведен осмотр места происшествия, полицейскими отработаны микрорайоны Центральный и Васильковский, произведен поквартирный обход, опрошены жильцы квартир, свидетели, направлена ориентировка в ГУРОП области, ГУРОП ДП СКО. Были изучены записи камер видеонаблюдения ЦОУ», - пояснили в ведомстве.

По словам участвующих в поисках волонтеров «Доброе сердце Lider.kz», все эти девять дней мужчину разыскивали в Кокшетау и его окрестностях полицейские, спасатели и около 30 добровольцев. Тело было найдено участвующими в поисках сотрудниками ДЧС Акмолинской области.

Что именно произошло с погибшим, покажет назначенная судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются также все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 30 июня в дежурную часть управления полиции Кокшетау обратилась 31-летняя жительница областного центра с просьбой оказать содействие в поиске ее 61-летнего отца, который около 09:00 вышел из дома и не вернулся. Мужчина страдал потерей памяти.