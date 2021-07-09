РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Спустя девять дней найдено тело пропавшего акмолинца, страдавшего потерей памяти

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Спустя девять дней тело пропавшего без вести 61-летнего жителя Кокшетау, страдавшего потерей памяти, было найдено в лесопосадках по направлению к аэропорту областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 9 июля в 10.00 в ходе поисковых мероприятий в районе лесополосы вдоль автотрассы, ведущей в аэропорт, было обнаружено тело без вести пропавшего жителя Кокшетау.

    «Для установления местонахождения без вести пропавшего осуществлен выезд следственно-оперативной группы, был проведен осмотр места происшествия, полицейскими отработаны микрорайоны Центральный и Васильковский, произведен поквартирный обход, опрошены жильцы квартир, свидетели, направлена ориентировка в ГУРОП области, ГУРОП ДП СКО. Были изучены записи камер видеонаблюдения ЦОУ», - пояснили в ведомстве.

    По словам участвующих в поисках волонтеров «Доброе сердце Lider.kz», все эти девять дней мужчину разыскивали в Кокшетау и его окрестностях полицейские, спасатели и около 30 добровольцев. Тело было найдено участвующими в поисках сотрудниками ДЧС Акмолинской области.

    Что именно произошло с погибшим, покажет назначенная судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются также все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, 30 июня в дежурную часть управления полиции Кокшетау обратилась 31-летняя жительница областного центра с просьбой оказать содействие в поиске ее 61-летнего отца, который около 09:00 вышел из дома и не вернулся. Мужчина страдал потерей памяти.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!