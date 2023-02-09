Спустя 7 лет получил казахстанское гражданство 74-летний украинец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Спустя 7 лет получил казахстанское гражданство 74-летний украинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На днях в отдел миграции обратился 74-летний житель села Успенка - Топтун Виталий.

Будучи гражданином Украины, в 2016 году он приехал на работу в Казахстан, после решил остаться. Обратившись к старшему инспектору миграционной службы Успенского района Жаннет Наукеновой по вопросу приема гражданства Казахстана, мужчина столкнулся с проблемой выхода из гражданства своей страны в связи с происходящими в Украине событиями.

Поехать в свою страну и получить какие-либо документы являлось затруднительной задачей для человека пожилого возраста. Однако страж порядка смогла найти решение путем получения необходимых документов через заграничное учреждение Украины в Казахстане. Таким образом, благодаря грамотному подходу Жаннет Наукеновой пенсионер получил гражданство Казахстана.

Благодарный сельчанин выразил признательность сотруднице миграционной службы за помощь и ответственное отношение к служебным обязанностям, назвал работу полицейских эталоном профессионализма и человечности.

Фото: polisia.kz