Спустя 25 лет появились лифты в многоэтажках Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году на модернизацию многоэтажных жилых домов выделили более одного миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчетной встрече с населением аким города Булат Жумабеков проинформировал, что на эти средства планируют привести в порядок 26 домов. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Ремонтируют дома в порядке очередности. Посмотреть ее можно на официальном сайте акимата Петропавловска.

«В прошлом году для проведения модернизации многоквартирных жилых домов из республиканского бюджета выделили кредит в размере 980 млн тенге. На выделенную сумму ведутся работы по модернизации в 18 многоквартирных жилых домах. В том числе в 13 домах – капитальный ремонт кровли, 5 домах – замена 10 лифтов. Четыре лифта установлены в домах, где они не работали более 25 лет. Пример тому дома по улице Н.Назарбаева, 136, Болатбаева, 2А и Хименко, 9», - сказал Б.Жумабеков.

Градоначальник призвал собственников квартир активнее переходить от старых форм управления к новым. По его данным, из 1070 многоквартирных жилых домов 790 выбрали объединение собственников имущества и простые товарищества.

«Главным преимуществом этих форм управления от КСК является создание одного счета на один конкретный дом. То есть, собранные жильцами средства будут расходоваться только на их общее имущество. Упрощается мониторинг движения денежных средств, осуществляемый председателем объединения и советом дома. Договор с субъектом сервисной деятельности заключается председателем объединения на один год. Председатель ежемесячно представляет жителям отчет о проделанной работе», - рассказал Б.Жумабеков.

Он напомнил, что по новому законодательству до 1 июля этого года все старые формы управления должны перейти на новые.