Спустя 205 часов после землетрясения женщину спасли из-под завалов в Турции

КАХРАМАНМАРАШ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В турецкой провинции Кахраманмараш спустя 205 часов после разрушительного землетрясения спасли из-под завалов женщину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

35-летняя Айшегюль Байыр была извлечена из-под обломков обрушившегося здания в районе Оникшубат.

Для того чтобы добраться до нее спасателям пришлось прорыть тоннель длиной 5 метров.

Пострадавшей прямо на месте была оказана экстренная медпомощь. Затем ее доставили на носилках до машины скорой помощи, после чего госпитализировали.

Сотрудник турецкой жандармерии (JAK) Али Каспак подчеркнул, что спасатели «готовы вести борьбу до тех пор, пока из-под завалов не будет извлечен последний живой человек».

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тысячу человек.

Фото: «Анадолу»