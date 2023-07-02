Спуститься с окна четвертого этажа по простыням пыталась пенсионерка из Рудного

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Рудном участковый не дал 75-летней женщине совершить необдуманный поступок, который мог бы стоит ей, как минимум, здоровья. Пенсионерка пыталась спуститься с окна 4-го этажа, связав несколько простыней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось в поселке Качар близ Рудного. В полицию города поступило сообщение о том, что с балкона 4 этажа пытается спуститься женщина преклонного возраста. Для этого она связала покрывала и простыни.

На место происшествия прибыл участковый инспектор полиции Тлектес Аубакиров. Сотрудник полиции поднялся в квартиру, но она оказалась закрытой. Тогда он поднялся в квартиру соседей на этаж выше и стал разговаривать с женщиной. Она рассказала, что осталась дома одна, сын ее ушел на работу и закрыл дверь снаружи на ключ.

Женщина, попыталась выйти через дверь. От когда не смогла открыть ее, то вышла на балкон и хотела спуститься по простыням и покрывалам.

«Я стал разговаривать с пенсионеркой, попытался ее успокоить и начал звонить родственникам женщины. Через время подошел ее племянник, у которого были запасные ключи», - рассказал участковый.

Вскоре о случившемся сообщили и сыну, который сразу приехал домой и рассказал, что вынужден был отлучится по срочным делам, поэтому и закрыл дверь снаружи, чтобы не беспокоить мать.

Мужчина выразил благодарность участковому за то, что вовремя оказали помощь и предотвратили последствия возможной трагедии. Он отметил профессионализм полицейского Тлектеса Аубакирова, который все это время старался успокоить женщину и постоянно с ней разговаривал.