Спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-23» приземлилась в Казахстане

В среду, 27 сентября космический корабль «Союз МС-23» с участниками 68-й и 69-й длительных экспедиций - российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, и астронавтом NASA Франциско Рубио, отстыковался от узлового модуля «Причал» Международной космической станции и начал спуск на Землю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Телестудия Роскосмоса вела прямой репортаж с момента отстыковки корабля от станции, комментируя моменты включения двигателя «Союза МС-23» на торможение для сведения с орбиты, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы, который состоялся в 16:55 и ввод основного парашюта, который состоялся в расчетное время в 17:03 часов.

Приземление спускаемого аппарата состоялось в 17:17 по времени Астаны в 148 км юго-восточнее города Жезказгана. Погода на месте посадки была безоблачная.

По сообщению ведущих репортажа, посадка прошла в штатном режиме. Экипаж чувствует себя хорошо.

В течение нескольких часов космонавтов будут обследовать медики в специальных палатках, далее участники космического полета, которые работали на орбите более года, отправятся на аэродром Чкаловский и далее в Звездный городок

На МКС остался экипаж 70-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.