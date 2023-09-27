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    17:39, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-23» приземлилась в Казахстане

    Ростех
    Фото: Ростех

    В среду, 27 сентября космический корабль «Союз МС-23» с участниками 68-й и 69-й длительных экспедиций - российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, и астронавтом NASA Франциско Рубио, отстыковался от узлового модуля «Причал» Международной космической станции и начал спуск на Землю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Телестудия Роскосмоса вела прямой репортаж с момента отстыковки корабля от станции, комментируя моменты включения двигателя «Союза МС-23» на торможение для сведения с орбиты, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы, который состоялся в 16:55 и ввод основного парашюта, который состоялся в расчетное время в 17:03 часов.

    Приземление спускаемого аппарата состоялось в 17:17 по времени Астаны в 148 км юго-восточнее города Жезказгана. Погода на месте посадки была безоблачная.

    По сообщению ведущих репортажа, посадка прошла в штатном режиме. Экипаж чувствует себя хорошо.

    В течение нескольких часов космонавтов будут обследовать медики в специальных палатках, далее участники космического полета, которые работали на орбите более года, отправятся на аэродром Чкаловский и далее в Звездный городок

    На МКС остался экипаж 70-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

    Теги:
    Улытауская область Космос
    Автор
    Сара Кабикызы
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