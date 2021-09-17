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Спускаемая капсула космического корабля «Шэньчжоу-12» с тремя астронавтами приземлилась в Китае

Автор:  
Руслан Сулейменов
17 Сентября 2021, 12:29
Спускаемая капсула космического корабля «Шэньчжоу-12» с тремя астронавтами приземлилась в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - Спускаемая капсула космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» с тремя астронавтами на борту успешно приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом в пятницу сообщило агентство «Синьхуа», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению, три китайских астронавта, первыми отправленные на орбиту для строительства космической станции, завершили свою трехмесячную миссию и благополучно вернулись на Землю в эту пятницу.

Напомним, что «Шэньчжоу-12» стартовал с Земли 17 июня.

Как пишут местные СМИ, пилотируемая космическая миссия «Шэньчжоу-12» завершилась успешно.

В минувший четверг, пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с экипажем отстыковался от китайской орбитальной станции для возвращения на Землю.

В задачу нынешнего экипажа входила сборка и подключение оборудования, доставляемого на модуль грузовыми кораблями. Строительство станции началось в апреле текущего года, оно должно завершиться в 2022 году.

Станция будет работать на низкой околоземной орбите на высоте от 340 км до 450 км. Расчетный срок службы составляет 10 лет, но китайские эксперты полагают, что при надлежащем техническом обслуживании и ремонте может прослужить более 15 лет. По словам китайских конструкторов, на монтаж всех узлов станции потребуется 11 запусков.

ВИДЕО приземления аппарата можно посмотреть здесь

Фото: qq.com
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