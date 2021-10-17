Спускаемая капсула корабля Союз МС-18» с киноэкипажем на борту приземлилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 октября 2021 года, в 10 часов 36 минут по времени Нур-Султана экипаж космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту возвратился на Землю, передает корреспондент МИА «Казинформ». На борту корабля космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и участники космического полета — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд,

Прямая трансляция операции приземления велась в социальных сетях Роскосмоса и началась еще в 03:54 часа по времени Нур-Султана с момента закрытия переходных люков между транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-18 и многоцелевым лабораторным модулем «Наука». Спустя несколько часов, в 07:14 часов корабль в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС, перешёл в режим автономного полёта и отправился к Земле.

За час до приземления, в 9 часов 30 минут гости в телестудии Роскосмоса гости – Олег Артемьев – командир дублирующего экипажа киноэкспедиции, а также Виктор Пустовар – представитель поисково-спасательной службы космонавтов рассказали, что чувствуют космонавты в момент приземления, как организована работа поисковиков.

Ведущие телестудии рассказали о том, что на основном и запасном месте приземления находится более двухсот человек, в их числе военнослужащие, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица». Среди встречающих – съемочные группы Роскосмоса, научно-просветительского проекта «Вызов», руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, генеральный директор 1 канала ОРТ Константин Эрнст.

Как сообщил корреспондент Роскосмос-ТВ с места посадки, погода стоит хорошая, ясная, ветра нет.

Космонавт Олег Артемьев прокомментировал весь процесс с момента включения двигательной установки пилотируемого корабля на торможение, отделения спускаемого аппарата от бытовой и приборно-агрегатного отсека, раскрытия парашюта.

Приземление состоялось в заданном районе, приблизительно в 150 км от города Жезказгана. Спускаемая капсула приземлилась вертикально. «Значит, все штатно», - сказал Олег Артемьев.

Пересильд и Шипенко пробыли в космосе 12 суток, а Новицкий — 191 сутки, всего же за три полета налет в космосе составил 531 сутки. Военные спасатели по просьбе экипажа встретят его с берёзовым соком.

Как рассказали специалисты, после того как аппарат обнаружат вертолеты, к месту посадки выдвинутся поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами. Затем по очереди из «Союза» помогут выбраться всем трем членам экипажа. На месте их ждет медицинское обследование, после чего «киноэкипаж» отправится спецрейсом в Звёздный городок (Московская область).

Напомним, во время полета на борту МКС впервые проходили съемки художественного фильма. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» — это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Картина будет создана совместно Госкорпорацией «Роскосмос», Первым каналом и студией Yellow, Black and White.

На борту Международной космической станции продолжил работу экипаж 66-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта ESA Тома Песке (командир), а также астронавта JAXA Акихико Хошиде.