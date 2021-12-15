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Спуск лавин провели на участках автодорог в ВКО

15 Декабря 2021 19:37
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Спуск лавин провели на участках автодорог в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - После обильных снегопадов и ветра, на лавиносборах автодороги «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное» в Восточно-Казахстанской области скопилось много снега. Чтобы обезопасить местность, сотрудники «Казселезащиты» провели профилактические спуски лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

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На двух участках сбросили 6700 кубометров снежной массы. Очистили особо опасный участок на 32 км. Здесь от профилактического взрыва сошло 5300 кубометров снега, которым полностью была перекрыта автодорога. Участок оперативно был расчищен дорожными службами.

ДЧС ВКО предупреждает любителей отдыха в горах, что необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Во время выхода в горы зарегистрируйтесь, ознакомьтесь с прогнозом погоды, который ожидается на ближайшие двое суток, и конечно, имейте при себе все необходимое оборудование, снаряжение, теплую одежду, продовольствие, и все, что будет вам нужно в горах, если вас будет ожидать опасность, то нужно быть готовыми», - отметил начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель.

Лавины могут сходить от шума и крика человека. Если же вы стали свидетелем попадания человека в лавину, сделайте следующее: запомните место, где в последний раз увидели человека и отметьте это место. Вызовите спасателей. Ищите пропавшего ниже по движению лавины, а найдя его, в первую очередь, освободите голову, очистите рот и дыхательные пути.

При признаках остановки сердца, приступайте к реанимационным мероприятиям. Помните, что холод лавины – союзник. Он продлевает время клинической смерти. Если пострадавший в сознании, согрейте его и дайте горячее питье.

Чтобы избежать опасности, перед поездкой в горы ознакомьтесь, нет ли штормового предупреждения о лавинной опасности. Это можно сделать, скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен». При возникновении чрезвычайной ситуации звоните «112».

Напомним, ранее профилактический спуск лавин провели в районе Алтай Восточно-Казахстанской области.


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#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность   #Регионы   #Дороги   #МЧС   #ДЧС   #Природа  
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