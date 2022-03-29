Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Спуск лавин произвели в ВКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Марта 2022, 21:28
Спуск лавин произвели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности проезжающего транспорта на лавиноопасном участке автодороги «Оскемен-Самар» на 95-102 км произведен профилактический спуск лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«В результате 5 взрывов сошло 4380 кубометров снега. Дорога от снежной массы полностью очищена, проезд обеспечен. С начала зимнего периода это уже 90-ый спуск с общим объемом сброшенного снега 98170 кубометров». - сообщили в ДЧС.

Напомним, что в Восточном Казахстане штормовое предупреждение объявлено в период с 29 марта по 3 апреля 2022 года, в связи с выпадением значительных осадков в виде дождя, повышением температурного фона.

«Населению рекомендовано воздержаться от поездок и походов в горы. В регионе 497 лавиносборов, из них 336 угрожают объектам и жизни людей. Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог», - предупредили в ДЧС.

photo


Восточно-Казахстанская область   Регионы   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане