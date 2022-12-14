Спуск лавин произвели специалисты ДЧС и Казселезащиты в ВКО

14 Декабря 2022, 18:51

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ВКО объявлена лавинная опасность. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций специалисты Восточно-Казахстанского филиала ГУ «Казселезащита» с участием спасателей ДЧС ВКО произвели взрывные работы на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай», в результате которых сошло 6090 кубических мета снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Дорожные службы оперативно расчистили автодорогу.

«Такие мероприятия проводим, когда скапливается снег на склонах, обычно после сильного снегопада. Бывает также, что кристаллы снега начинают как бы «играть в тетрис» между собой, т.е. сила трения увеличивается. Всего в области 325 лавиноопасных зон, мониторинг за ними ведут специалисты ВК филиала ГУ «Казселезащита». Наблюдатели по снегомерным рейкам определяют необходимость проведения сбросов», - прокомментировал руководитель филиала Омар Дузгумбаев.

«Рекомендуем жителям в ближайшие дни воздержаться от поездок в горы. Проезжая мимо лавиноопасных очагов – не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона – 112», - отметила исполняющая обязанности начальника управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Дина Бексултанова.