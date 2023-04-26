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Спрыгнувшую с моста в реку Урал женщину спасли в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Апреля 2023, 19:56
Спрыгнувшую с моста в реку Урал женщину спасли в Атырау Фото: ДП

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауские полицейские спасли 23-летнюю женщину, прыгнувшую с моста в ледяной Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, во второй половине дня сотрудники Центра оперативного управления заметили женщину, которая собиралась спрыгнуть с пешеходного моста в Урал. К мосту были направлены сотрудники полиции. Однако женщина уже спрыгнула в ледяной Урал с быстрым течением.

Старший сержант Максим Рахмиденов и сержант Муратбек Белекен бросились в воду и успели удержать женщину на поверхности. На помощь им пришли сержант Нуртай Жумабаев и капитан Имангалиев Жеткиншек. Несмотря на сильное течение воды, полицейские доставили женщину на берег и передали сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям. Ей сразу же была оказана первая медицинская помощь.



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