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Спрыгнувшую с моста девочку спасли полицейские Атырау

13 Декабря 2021 10:13
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Спрыгнувшую с моста девочку спасли полицейские Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спрыгнувшую с моста девочку спасли полицейские Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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12 декабря около 22:20 часов на пульт оператора «102» поступило сообщение о том, что с моста, расположенного в микрорайоне Атырау, спрыгнул неизвестный человек.

Сотрудники полиции Исатай Турсынгалиев и Галым Калбаев, которые прибыли на место происшествия, заметили тонущую девочку и незамедлительно приступили к спасательным действиям. Привязав веревку, Галым Калбаев вошел в ледяную воду. В то время Исатай Турсынгалиев страховал его с берега, ухватившись за второй конец веревки. Дождавшись второй экипаж в составе Махамбета Кабасова и Куралбека Калмаганбетова, передал им веревку, тоже вошел в воду и стал плыть за коллегой. В течение 20 минут полицейские вытащили девочку на берег.

Стражи порядка, которые начали оказывать первую медицинскую помощь, заметили, что пострадавшая несовершеннолетняя. После искусственного дыхания она начала дышать, но была ослаблена. Стражи порядка доставили ее в поликлинику №5.

«Не было времени на раздумья. Сразу решили нырнуть в воду за ней. Вода оказалось холодной, но мысль была одна – спасти тонущую девушку. Я почувствовал, что напарник тоже плывет за мной. Я стал действовать еще быстрее для того, чтобы мы все трое вышли на берег живыми. Каждая доля секунда была важна. Командир взвода принял оперативное решение, потому что пострадавшая находилась в воде дольше нас. Была большая вероятность воспаления легких. Из-за этого мы сразу же отправились в поликлинику», – сказал Галым Калбаев.

Врачи оказали 14-летнему подростку и полицейским необходимую медицинскую помощь.





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#Атырауская область   #МВД РК   #Спасение  
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