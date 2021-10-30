Спрыгнувшего с моста в Урал мужчину спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спрыгнувшего с центрального автодорожного моста в Урал мужчину спасли в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, сегодня 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спрыгнул с моста в реку Урал. По предварительным данным так он хотел совершить суицид. Очевидцем происшествия стал 42-летний житель города Максат Суйенбеков, который и спас человека.

«На место происшествия выехали сотрудники ДЧС, ДСОГ. Мужчина был передан медикам для оказания помощи. У него диагностировании перелом таза и бедра. Состояние средней степени тяжести. Его жизни ничего не угрожает», - сообщили в ДЧС региона. .



