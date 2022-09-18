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Спрыгнувшего с моста мужчину спасли полицейские в Атырау
18 Сентября 2022, 12:18

Спрыгнувшего с моста мужчину спасли полицейские в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спрыгнувшего с моста мужчину спасли полицейские в Атырау. Инцидент произошел ночью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники батальона патрульной полиции старший лейтенант Арман Карабалиев и старший лейтенант Меллат Абужанов увидели, что мужчина спрыгнул с центрального моста. Полицейские приступили к спасению человека. Старший лейтенант Арман Карабалиев поплыл к тонущему мужчине. Следом на помощь пришел его коллега Меллат Абужанов, чтобы помочь доставить тонущего на берег. Мужчине, который потерял сознание, стражи порядка оказали первую медицинскую помощь.
«Услышав, что человек спрыгнул в воду, поняли, что времени очень мало. Главное было спасти жизнь человека, что мы и сделали. Около этого моста в 2019 году погиб наш коллега Шалкар Акымгалиев, спасший женщину, которая спрыгнула с моста. Но в памяти эта история всплыла позже. А в момент, когда спасали человека, было не до воспоминаний», - сказал старший лейтенант полиции Арман Карабалиев.

Кадр из видео


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