Спрыгнуть с крыши пытался мужчина на второй день после своей свадьбы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске недавно вступивший в брак молодой человек пытался выпрыгнуть с пятого этажа и покончить собой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, инцидент произошел 19 января. В 04:27 по местному времени на пульт 102 поступило сообщение о том, что по улице Просторная на крышу пятиэтажного дома взобрался мужчина и пытается спрыгнуть. По словам командира взвода патрульной полиции Мухита Абылкаирова, стражи порядка быстро прибыли на место происшествия. В ходе разговора с полицейскими на крыше дома молодой человек попросил вызвать его маму, с которой он хотел попрощаться.

«Я вызвал спасателей. После мы с сотрудниками мобильной группой вместе поднялись на пятый этаж. Я не в первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией. Поэтому сразу же попытался завязать с ним разговор. Выяснил, что 18 января у него была свадьба, после он поругался с супругой и решился на такой шаг. Стоя на краю крыши, он сказал, что уважает меня и пожал мне руку. Я, воспользовавшись моментом, потянул его к себе…», - рассказал Мухит Абылкаиров.

На место происшествия прибыли также сотрудники департамента по ЧС ЗКО.

Спустившись на землю, 20-летний парень еще раз признался, что пошел на этот шаг из-за ссоры с новоиспеченной супругой и поблагодарил полицейских спасших ему жизнь.

Автор: Елжан Ералы