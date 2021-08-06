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Спрятанный в плове телефон пытались передать в СИЗО Кызылорды

6 Августа 2021 11:55
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Спрятанный в плове телефон пытались передать в СИЗО Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординский следственный изолятор пытались передать телефон, спрятав его в плове, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области, 4 августа сотрудники отдела приема передач в учреждении ЗК-169/1 изъяли запрещенный предмет. Гражданка, пришедшая к заключенному в учреждении, намеревалась тайно передать ему телефон IRBIS, зарядное устройство и SIM-карту в полиэтиленовых пакетах, спрятав их в плове и салате.

Но сотрудники контроля сразу заметили скрытый гражданкой «сюрприз» и изъяли его. Заключенный был лишен свободы на 5 лет и 6 месяцев по статье «Кража». В настоящее время документы по данному факту, в соответствии со статьей 481 Кодекса об административных правонарушениях РК, переданы в Кызылординский городской административный суд для принятия процессуального решения.


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#Кызылординская область   #Пенитенциарная система   #Криминал  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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