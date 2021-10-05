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    13:53, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спрятал труп на берегу Тобола: ссора между мужчинами закончилась смертью в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудниками криминальной полиции ДП Костанайской области раскрыто особо тяжкое преступление – убийство, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По информации полиции, 1 октября 2021 года на пульт 102 Южного отдела города Костанай поступило сообщение от 66-летней женщины, которая рассказала, что ее 45-летний сын ушел с дачи, на которой проживала семья, и до настоящего времени не вернулся. По данному факту полиция начала розыскные мероприятия.

    «В результате проведенных оперативно-следственных действий был установлен 34-летний житель города Костаная, который под тяжестью улик дал признательные показания в совершении преступления - убийстве. В дальнейшем он указал место, где спрятал труп потерпевшего. При осмотре места происшествия тело погибшего было найдено на берегу реки Тобол»,- рассказали в полиции.

    По предварительной версии мотивом преступления послужила ссора между мужчинами.

    «После нанесения телесных повреждений потерпевшему, от которых он скончался, подозреваемый пытался скрыть улики и избавиться от тела. В настоящее время он арестован, проводятся необходимые следственные действия»,- подытожили в департаменте полиции.



    Теги:
    МВД РК Костанайская область Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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