Спрос с нерадивых администраторов бюджетных программ будет жесткий – глава ВАП

Не завершено проектирование по 227 объектам по проекту «Модернизация сельского здравоохранения». Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Наметилось отставание от заданных целей и по проекту «Модернизация сельского здравоохранения». Не завершено проектирование по 227 объектам. На начало текущего года не сданы в эксплуатацию 17% объектов. Хочу напомнить, что каждый бюджетный тенге изыскивался в условиях нехватки средств. Мне, находившемуся на посту Премьер-министра в тот период, как никому это известно. Была проведена серьезная работа по альтернативным источникам финансирования. Все это для того, чтобы приоритетные задачи были обеспечены ресурсами в полном объеме, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Глава ВАП отметил, что были сняты бюрократические барьеры, созданы все условия для своевременного запуска нацпроектов.

- Поэтому уже в качестве главы Высшей аудиторской палаты хочу заверить: спрос с нерадивых администраторов бюджетных программ будет жесткий и беспристрастный. В этом году по предложению депутатов мы продолжили рассматривать расходование государственных ресурсов через призму достигнутых эффектов. Почти половину из запланированных макроиндикаторов не представляется возможным оценить по причине позднего формирования статистики. Несмотря на очевидную потребность, система статистики так и не претерпела качественных изменений, - заявил Алихан Смаилов.

Спикер подчеркнул, что в эпоху цифровизации непозволительно формировать статистику с опозданием на год и более.