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Спрос на внутренний туризм будет расти – Даурен Абаев

28 Февраля 2022 16:26
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Спрос на внутренний туризм будет расти – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы должны дать целый пакет возможностей для внутреннего туризма. Об этом заявил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы должны дать целый пакет возможностей для внутреннего туризма. Для нас турист не только тот, который отдыхает у моря, мы должны развивать и экотуризм, и прогулочный туризм, и горный. Дать возможность, чтобы наши жители могли выбирать», - сказал Даурен Абаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Глава Минкультуры добавил, что из-за экономической ситуации спрос на внутренний туризм будет расти. И поэтому сейчас строятся коттеджные городки, реставрируются пансионаты.

«В 2021 году я съездил в Мангистаускую область. Объехал почти весь регион. Был в Сенеке, кто там не был, то рекомендую туда поехать. Там барханы, как в Саудовской Аравии. У Шеркалы просто невероятные космические пейзажи. Ну и Бозжыра», - поделился Даурен Абаев.


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#Правительство РК   #Туризм   #Минкультуры   #Мангистауская область   #Даурен Абаев  
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Автор:

Серик Сабеков

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