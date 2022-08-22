Спрос на сливочное масло обеспечили на 71% производители с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство сливочного масла в РК составило 13,9 тыс. тонн за январь–июль текущего года — на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом годом ранее рост выпуска в секторе в соответствующем периоде составлял сразу 31,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

За январь–май 2022 года отечественные маслозаводы обеспечили спрос на сливочное масло на 71%, против 83,6% в прошлом году. Производство в соответствующем периоде сократилось на 12% за год (по сравнению с январем–маем 2021-го). Импорт, напротив, вырос сразу на 83,5% за год, что увеличило долю импортеров на рынке с 16,4% до 29%.

Реализация сливочного масла на внутреннем рынке РК выросла на 19,9%, до 12,5 тыс. тонн за январь–май 2022 года. Экспорт за аналогичный период сократился почти в 4 раза, до незначительных 541,5 тонны.

По итогам июля 2022 года цены на несоленое сливочное масло выросли на 1,2% за месяц и на 17% за год. При этом удорожание с начала года составило 14,7%.

Средняя по РК розничная стоимость несоленого сливочного масла в июле текущего года достигла 3,3 тыс. тг за кг. В разрезе крупных городов цена варьировалась от 2,7 тыс. тг в Павлодаре до 4,3 тыс. тг в Атырау.

С начала года сливочное масло заметнее всего подорожало в Мангистауской области: сразу на 29%. Следом идут Шымкент и Жамбылская область, где удорожание составило 26,7% и 26,4% соответственно.

Меньше всего цены выросли в Нур-Султане (на 3%), Алматы (на 5,6%) и Павлодарской области (на 7,2%).