Спрос на продукцию социальных магазинов растет в Жамбылской области - Арман Туймебаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области растет популярность социальных магазинов, в которых продают продовольственные товары по ценам ниже рыночных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что подобные социальные магазины и павильоны с ценами на 10 – 20% ниже рыночных были открыты в 2020 году. В них реализуется не только продукция из стабилизационного фонда, но и изделия местных сельхозтоваропроизводителей. В рамках проекта «От поля до прилавка» жамбылские фермеры могут доставлять свою продукцию в магазины напрямую, без посредников. В результате выигрывают все – и аграрии, сбывающие свою продукцию, и покупатели, получающие товар по более низкой цене за счет экономии на перекупщиках.

На заседаниях в облакимате Бердибек Сапарбаев постоянно уделяет пристальное внимание работе социальных магазинов, поручая изучать эффективность их создания, правильность выбора места дислокации, даже дизайн объектов.

Глава региона не раз подчеркивал важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Каждую неделю проводится заседание Правительства по этому вопросу, даются поручения местным исполнительным органам принять меры по недопущению необоснованного роста цен», - отметил аким области.

Примечательно, что из 19-ти социально значимых продуктов питания жамбылский регион обеспечивает себя девятью видами, а по восьми видам обеспеченность составляет более 50%. Только гречку и рис в Жамбылскую область полностью поставляют из других регионов страны по заключенным меморандумам.

О продовольственной безопасности и ценах в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор департамента управления регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз» Арман Туймебаев.

- Арман Бекмуратович, какую работу проводит стабилизационный фонд, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона?

- На сегодняшний день актуальным вопросом является рост производства продуктов питания в стране и обеспечение их безопасности и доступности. На повестке дня стоит вопрос повышения благосостояния населения через развитие данной отрасли. В Жамбылской области принят ряд комплексных мер по обеспечению продовольственной безопасности, а также недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары, а также работа социальных магазинов, находятся на постоянном контроле местных властей.

Глава региона Бердибек Сапарбаев, согласно действующему законодательству, потребовал принимать оперативные меры реагирования на факты превышения торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары свыше 15%, оборудовать овощехранилища, продолжить проведение ярмарок, устранить посреднические схемы.

Кроме того, аким области поручил акимам районов, руководителям ответственных ведомств обеспечить заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и местными товаропроизводителями.

Цены в торговых точках региона находятся под контролем и сохраняют стабильность, в немалой степени благодаря стабилизационному фонду, который регулирует цены на социально значимые товары и обеспечивает население области дешевой продукцией.

- Сколько и каких продовольственных товаров было поставлено в минувшем году?

- В 2021 году через социальные павильоны и торговые точки города Тараза

реализовывались социально значимые продовольственные товары стабилизационного фонда – рис, мука, гречневая крупа, яйца, морковь и другие, всего 19 наименований. На 406,7 млн тенге было закуплено свыше трех тысяч тонн продовольственных товаров. Также в 2021 году на 578,8 млн тенге реализовано свыше 4,5 тысячи тонн товаров, 30,5 тысячи булок хлеба и 339,3 тысячи штук куриных яиц. Кроме того, поставляется молочная продукция по низким ценам в социальные павильоны и торговые точки от местных товаропроизводителей ТОО «Кокжиек-2030» и ТОО «Бурненская молочная компания».

- Сколько в нашей области социальных магазинов?

- Всего на сегодняшний день в области функционируют 33 социальных магазина и павильона. Из них 22 – в Таразе, остальные – в районных центрах.

Только в 2021 году в Таразе было установлено 19 таких социальных павильонов. С их местонахождением и графиком поставки товаров жамбылские потребители могут ознакомиться на нашем сайте в разделе «Стабилизационный фонд».

Спрос на продукцию социальных магазинов с каждым днем растет. Если раньше один небольшой киоск обслуживал 100 – 150 человек в день, то сейчас до 400 – 450 человек. Таким образом, продуктивность социальных магазинов по сравнению с предыдущими годами увеличилась в 3,8 раза.

Наши павильоны созданы для социально уязвимых слоев населения. Для недопущения фактов спекуляции установлена норма отпуска реализуемых товаров на одного человека. Так, суточная норма отпускаемых в одни руки товаров установлена в объеме 1,5 кг сахара, одного литра подсолнечного масла и 10 штук яиц. Главное предназначение социальных магазинов – стабилизация цен на социально значимые продукты и доступность для различных слоев населения.

- Помимо социальных магазинов, чем еще занимается «СПК «Тараз»?

- В рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары акционерное общество «СПК «Тараз» также осуществляет кредитование предпринимателей. В 2021 году продолжено кредитование субъектов предпринимательства на пополнение оборотных средств. Займы по социально значимым продовольственным товарам, определенным видам овощей, а также подсолнечному маслу и муке, на общую сумму 779,9 млн тенге выданы пяти субъектам предпринимательства.

В этом году планируется получить 1,5 тысячи тонн сахара, три тысячи тонн муки, 1,5 миллиона куриных яиц, 800 тонн овощей, 300 тонн молока, 120 тонн растительного масла. Также в рамках беспроцентного кредитования предпринимателей проведены переговоры по закупу 3,1 тысячи тонн муки, 2,5 тысячи тонн овощей и других социальных товаров.

На сегодняшний день в Жамбылской области имеется 236 складов, общая вместимость которых достигает 256 тыс тонн. Сейчас здесь хранится значительный запас продовольственных товаров. Кроме того, в областном центре регулярно проходят сельскохозяйственные ярмарки по продаже товаров местных сельхозтоваропроизводителей по ценам на 10 - 20% ниже рыночных. Продовольственная безопасность достигается общими совместными усилиями.

- Спасибо за беседу!