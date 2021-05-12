Спрос на лекарственные средства и медизделия повысился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 26,2% по итогам четырех месяцев этого года. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Бейбут Атамкулов, по итогам 4 месяцев текущего года во всех секторах обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция с совокупным показателем 107,7%.

«Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на уровне 120,6% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, машин и оборудования, производства прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и оптического оборудования, электрического оборудования, ремонта и установки. Положительная динамика наблюдается в цветной металлургии. Рост составил 3%. Увеличены объемы аффинированного золота, аффинированного серебра, золота в слитках, катодной меди. В черной металлургии индекс физического объема составил 102,7%. Рост объема производства чугуна, углеродистой стали и ферросиликомарганца», – сообщил в ходе заседания Правительства Бейбут Атамкулов.

По данным министра, в фармацевтической промышленности объем производства вырос на 26,2%.

«В основном, рост произошел за счет повышения спроса у населения на лекарственные средства и медицинские изделия. Повышение спроса на дезинфицирующие средства и минеральные удобрения подстегнул объем производства химической промышленности. Рост составил 11,2%», – добавил глава МИИР РК.

Также по информации ведомства, в легкой промышленности рост составил 4,9% за счет увеличения производства одежды и кожаной продукции. Производство строительных материалов составило 126,5% за счет повышения производства теплоизоляционных материалов, портландцемента, гипса, кирпичей и строительных растворов.