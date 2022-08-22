Спрос на кредиты со стороны бизнеса в РК заметно вырос - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. директора департамента финансовой стабильности и исследований Национального Банка РК Ерулан Мустафин заявил, что по результатам опроса во II квартале, несмотря на продолжающийся рост стоимости кредитных ресурсов и некоторого ужесточения условий кредитования, спрос на кредиты со стороны бизнеса в Казахстане заметно вырос. Особенно этот показатель высок среди малого и среднего бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

По его словам, возобновление кредитования в рамках государственных программ положительно повлияло на спрос в отчетном квартале.

«Увеличение спроса на кредиты со стороны малого бизнеса наблюдалось у половины банков, преимущественно крупных. Общее количество поступивших кредитных заявок в отчетном квартале выросло на 19% квартал к кварталу (далее – к/к), до 310 тыс., а средний размер заявки снизился на 8% к/к, до 23,3 млн тенге. Рост числа заявок преимущественно связан с активным развитием крупными банками скоринговых онлайн кредитных продуктов малому бизнесу, а также запуском данных продуктов отдельными банками. Возобновление кредитования в рамках государственных программ положительно повлияло на спрос в отчетном квартале», - сказал Ерулан Мустафин.

Спрос на кредиты со стороны субъектов среднего предпринимательства также заметно увеличился. За отчетный квартал число поступивших кредитных заявок увеличилось почти в 4 раза к/к, до 3,9 тыс., а средний размер заявки снизился почти на половину к/к, составив 265 млн тенге. Основная масса таких заявок была на краткосрочные займы без обеспечения.

«Наименьший рост спроса на кредиты наблюдался со стороны крупного бизнеса. Основной вклад в увеличение спроса внесли заемщики крупных банков. Количество заявок за отчетный квартал выросло на 10% к/к, до 203 обращений, а средний размер заявки увеличился на 37% к/к, до 7,6 млрд тенге.

Готовность банков кредитовать малый бизнес в отчетном квартале несколько снизилась. Коэффициент одобрения по заявкам малого бизнеса на кредиты продолжил снижение до 29% во II квартале. В предыдущем квартале 2022 года коэффициент составлял 33%. Доли одобрения по заявкам среднего и крупного бизнеса на кредиты, напротив, незначительно увеличились, составив 57% и 55% соответственно, но все еще остаются ниже средних уровней 2021 года», - говорит он.

Условия кредитования бизнеса несколько ужесточились. Рост ставок вознаграждения по кредитам бизнесу продолжился, больше всего для субъектов крупного и среднего предпринимательства.

В следующем квартале отдельные банки ожидают незначительное увеличение спроса на кредиты со стороны крупного бизнеса, по МСБ индекс спроса в среднем сохранится на уровне I квартала. Большинство банков не ожидают роста ставок вознаграждения по кредитам бизнесу в следующем квартале.

По его мнению, спрос на розничные займы во II квартале снизился в сегменте ипотечных займов, тогда как на потребительские займы повысился.

Банки связывают снижение спроса в ипотечных займах с сокращением доступности льготных программ кредитования, а также с реализацией основного спроса населения в предыдущем квартале до повышения порога достаточности по использованию пенсионных накоплений в целях покупки и/или улучшения условий жилья с 1 апреля 2022 года. В количестве поступивших заявок наблюдался рост с 135 тыс. до 258 тыс., связанный с запуском цифрового продукта в отдельном банке, а также с сезонным фактором в другом банке. При этом, данные факторы не смогли повлиять на изменение тенденции снижения индекса спроса на рынке ипотечного кредитования.

«По данным банков, повышение спроса на потребительские займы объясняется увеличением расходов населения на товары длительного пользования, в связи с растущим потребительским аппетитом. Вместе с тем, банки смягчали условия кредитования в части требований к залоговому имуществу по потребительским займам с обеспечением, а также увеличивали лимит и срок погашения кредитов по беззалоговым займам. Наряду с этим, переток клиентов с российских банков также повлиял на рост спроса. Количество поступивших заявок на потребительские займы в отчетном квартале увеличилось на 27,8% и 4,3% по залоговым и беззалоговым займам, соответственно», - разъясняет Ерулан Мустафин.

Что касается роста спроса на автокредиты, то на это повлиял запуск программы льготного кредитования. Тем не менее, банки отмечают, что сохранившийся дефицит автомобилей в салонах затрудняет процесс подачи и рассмотрения заявок. Сокращение количества банков также отразилось на снижении числа поступивших заявок на кредиты, которые уменьшились на 4,4%, составив 393 тыс. заявок.

Во II квартале по всем видам розничных займов наблюдалось ужесточение условий кредитования в виде повышения ставок вознаграждения и требований к платежеспособности клиентов.

В следующем квартале банки ожидают увеличения спроса на потребительские займы, снижения спроса на автокредиты, а также сохранения спроса на ипотечные займы на уровне отчетного квартала.

В опросе банков по кредитованию за II квартал 2022 года приняли участие 20 банков второго уровня. Опрос проводится Национальным Банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.