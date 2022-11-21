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Спрос на казахстанский уран никогда не будет падать - Росатом

21 Ноября 2022, 20:05
Спрос на казахстанский уран никогда не будет падать - Росатом

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Станет ли меньше покупать казахстанского урана Россия, из-за использования вторичных источников? На этот опрос ответил директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом» Владислав Корогодин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы же говорим про развитие реакторных технологий в России. Сейчас мы в России по максимуму используем вторичные источники. Например, реакторы РБМКА (реакторы большой мощности) работают исключительно на вторичных источниках. Фактически с точки зрения замещения реакторной базы определенного влияния на спрос это не окажет. Основной приобретаемый материал, это обеспечение потребностей как АЭС российского дизайна за рубежом, так и, соответственно, заказчиков обогащенного урана, определенных иногда продуктов, порошков и таблеток ну и так далее. То есть с точки зрения России мы ориентируемся на самообеспечение. Той добычи, которая у нас есть в России, плюс вторичные источники по балансу нам для российских станций достаточно», - сказал Владислав Корогодин, отвечая на вопросы журналистов на площадке международного форума «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи.

Однако, по его словам, это не повлияет на закуп казахстанского урана.

«Но спрос на казахстанский уран никогда не будет падать. Однозначно, тепловые реакторы никто не исключал, соответственно, того или иного вида продукции тоже остается, может в несколько скорректированных объемах, и казахстанский уран, как природное сырье, для нас приоритет, также потому что он обладает самой низкой себестоимостью. Плюс еще достаточно удобная логистика производства – конверсия, дальше обогащение – все это короткие расстояния, это и время просто даже все это выгодно заказчику», - добавил Владислав Корогодин.


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