Спрос на изъятие пенсионных начислений снизился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наблюдается снижение объема ежемесячных изъятий пенсионных начислений. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерболат Досаев сообщил о снижении пенсионных активов ЕНПФ с начала текущего года на 0,3 трлн тенге, или 2,3%, до 12,6 трлн тенге из-за досрочного изъятия населением средств.

«Размер начисленного инвестиционного дохода с начала составил 488,5 млрд тенге. По итогам 4 месяца текущего года получена доходность в размере 3,8% при инфляции 2,7%. Реальная доходность обеспечена в результате инвестиционной деятельности, а также рыночной и курсовой переоценки пенсионных активов», - сказал в ходе заседания Правительства Ерболат Досаев.

По информации главы Нацбанка, на 11 мая текущего года количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 266,8 тыс. на сумму 1,3 трлн тенге.

«При этом, наблюдается снижение объема ежемесячных изъятий пенсионных начислений: 643,4 млрд тенге в феврале, 302,1 млрд тенге в марте, 283,0 млрд тенге в апреле», - проинформировал Ерболат Досаев.

По данным Нацбанка, на решение жилищных вопросов направляется 99,4% изъятых накоплений. На лечение использовано 4,7 млрд тенге, в доверительное управление переданы пенсионные накопления 1 478 граждан на сумму 3,4 млрд тенге в 4 управляющие компании. В разрезе регионов на долю Мангыстауской области, городов Алматы и Нур-Султан приходится 58,4% всего объема изъятий.



