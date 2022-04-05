Спрос на IT-специалистов в Казахстане продолжает расти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спрос на ИТ специалистов в Казахстане продолжает набирать обороты. Количество вакансий в области за 2021 год увеличилось на 52% по отношению к 2020 году. Об этом заявляют эксперты компании интернет-рекрутмента HeadHunter, передает МИА «Казинформ».

Как самые востребованные показали себя такие специализации, как программирование и разработка (54%), инженерия (23%), системное администрирование (20%), web-мастера (17%) и web-инженерия (15%).

По итогам на первый квартал 2022 года, аналитики компании HeadHunter сделали вывод, что компании стараются не только привлекать новых сотрудников, но и в большей степени удерживать действующих. Для них предоставляются такие условия, как удаленная работа, гибкий график, корпоративный транспорт и многое другое.

Предложения по заработным платам также выросли (+17% по отношению к прошлому году). В среднем, специалистам из сферы ИТ, по данным на март 2022 года, работодатели готовы платить 220 тысяч тенге. Сейчас самые высокие заработные платы получают программисты (от 400 тысяч тенге), системные администраторы (от 500 тысяч тенге) и разработчики мобильных приложений (от 600 тысяч тенге). Зарплатные ожидания растут более высокими темпами (+67% к прошлому году).

Данный дисбаланс характерен для профессиональных областей, где наблюдается высокий дефицит кадров. Квалифицированные специалисты ощущают свою востребованность и сами устанавливают зарплатную вилку. В дальнейшем для найма лучших кандидатов в сфере ИТ, работодателям будет необходимо повышать зарплатные лимиты в своей компании, отмечают эксперты hh.kz.