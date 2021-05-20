НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам опроса банков по основным тенденциям спроса и предложения кредитных ресурсов за I квартал 2021 года наблюдается незначительный рост индекса спроса на займы со стороны предприятий. На это повлияло значительное увеличение спроса на кредитование в крупном и малом сегментах бизнеса крупнейших банков, говорится в комментарии заместителя директора департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка РК Олжаса Кубенбаева по результатам опроса банков по кредитованию за I квартал 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Как и в прошлом квартале, потребность в заемных средствах со стороны субъектов предпринимательства в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025» способствовала увеличению количества заявок по ним. Заметно выросло количество банков, предоставляющих бизнесу услуги онлайн-кредитования. Количество заявок по малому бизнесу за квартал выросло в 1,5 раза, составив 120 тыс., в сегменте крупного бизнеса – на 28%, до 244.

В отчетном квартале готовность отдельных банков кредитовать крупный бизнес несколько выросла и остается выше уровня I квартала 2020 года, несмотря на снижение коэффициента одобрения с 70% в IV квартале 2020 года до 55% в I квартале 2021 года», - сообщил Олжас Кубенбаев.

По его словам, в следующем квартале банки ожидают увеличения спроса со стороны крупного и среднего бизнеса, тогда как в сегменте малого бизнеса роста не ожидается. Банки не планируют менять условия кредитования бизнеса в следующем квартале.

«Вырос и спрос по ипотечному и беззалоговому кредитованию, тогда как по автокредитованию ­он снизился, а по обеспеченным потребительским займам остался на прежнем уровне. Увеличение спроса в ипотечном кредитовании связано с активным развитием рынка недвижимости и возможностью изъятия пенсионных накоплений в целях покупки или ремонта жилья. Однако сезонность являлась сдерживающим фактором еще большего роста. Количество заявок за квартал снизилось на 22%, составив около 75 тыс. В структуре спроса по видам потребительских займов наблюдаются разносторонние изменения. Вырос спрос на беззалоговые займы, средний чек по которым увеличился на 5%, составив 515 тыс. тенге. Количество заявок по автокредитам уменьшилось на 5%, а средний чек – на 11,3%. При этом в количестве заявок по залоговым потребительским займам существенных изменений не наблюдается», - рассказал Олжас Кубенбаев.

В отчетном периоде готовность банков предоставлять ипотечные займы, залоговые и беззалоговые кредиты осталась на прежнем уровне, но несколько снизилась в сегменте автокредитования. Банки продолжают выдавать автокредиты за счет высвобождаемых средств от ранее выданных займов и ожидают поступления очередного транша в следующем квартале в рамках льготной программы от АО «Банк развития Казахстана».

«Во II квартале 2021 года банки ожидают продолжения роста спроса по ипотечному и беззалоговому кредитованию. Кроме того, банки планируют смягчить условия по автокредитованию. В опросе банков по кредитованию за I квартал 2021 года путем анкетирования приняли участие 23 банка второго уровня, при этом с 10 из них дополнительно были проведены интервью. Опрос проводится Национальным банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов», - резюмировал О. Кубенбаев.