Спрос на государственные ценные бумаги превысил предложение в 1,5 раза - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации антикризисных мер, направленных на поддержание занятости и социально-экономической стабильности в стране, Правительство увеличило расходы на 2020 год. Для финансирования возросшего дефицита бюджета Министерство финансово внесло коррективы в график выпуска государственных ценных бумаг на 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Согласно новому графику выпуска, Правительство увеличит количество выпусков ценных бумаг сроком от 1 года до 3 лет . Всего до конца текущего года ожидается выпуск ГЦБ объемом около 1 трлн тенге . Первые выпуски в рамках новой программы Минфина уже прошли в мае и июне.

«Мы решили исключить выпуск годовых нот в третьем квартале 2020 года для «перетока» банковской ликвидности из нот Национального Банка в ценные бумаги Минфина. Данное решение, по нашему мнению, будет способствовать успешному размещению гособлигаций Минфина и выполнению поставленных задач по финансированию бюджета, поддержанию занятости и социально-экономической стабильности в стране», - сообщил заместитель директора департамента монетарных операций Национального банка Иван Сердюк.

Как отметил И.Сердюк, р ынок давно ждал коротких выпусков от Минфина. Результаты проведенных аукционов показывают, что спрос на ценные бумаги превышал предложение в среднем в 1,5 раза .

«Примечательно, что большинство аукционов отличались высокой долей участия рыночных участников, то есть банков второго уровня, брокеров и их клиентов. В рамках новых коротких выпусков доля рыночных участников превысила 70% от размещений. Для сравнения с начала года до мая эта доля была менее 10%. Активное участие рыночных участников на рынке ГЦБ позволит повысить ликвидность, что в свою очередь вызовет интерес и у иностранных инвесторов», - отметил замдиректора департамента монетарных операций Нацбанка .