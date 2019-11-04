Спрос на электромобили в Казахстане сократился в два раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» рассказал о динамике регистрации автотранспортных средств по итогам 10 месяцев 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба ОЮЛ «СПАОК «КазАвтоПром».

В течение отчетного периода органами адмполиции поставлено на учет 1 232 872 автотранспортных средства, что на 12,2% выше аналогичного показателя прошлого года. По итогам октября 2019 г. количество поставленных на учет транспортных средств достигло 139 575 единиц, превысив прошлогодний результат на 9,3%. Из них 129 824 единиц составили перепродажи на вторичном рынке (+8,3% к результатам октября 2018 года).

Спрос на электромобили в Казахстане сократился в 2 раза. По результатам 10 месяцев на территории Казахстана было зарегистрировано 24 легковых автомобиля на электрической тяге против 47 проданных годом ранее.

Динамика сделок на автомобильном рынке по-прежнему свидетельствует о тенденции планомерного старения отечественного парка. Так, доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 39,6% в январе-октябре 2018 года до 41,7% в отчетный период, а доля транспортных средств в возрасте от 1 до 3 лет – сократилась с 4,5% до 3,5%.

Жители Алматинской области зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (99 344 ед.; 20,7%). Следом по этому критерию расположились Туркестанская область (50 513 ед.; 10,5%) и г. Алматы (41 965 ед.; 8,7%). Наибольшее число транспортных средств моложе одного года повторно зарегистрировано в городах Алматы (1 609 ед.; 22,1%) и Нур-Султане (987 ед.; 13,6%), а также Атырауской области (640 ед.; 8,8%).