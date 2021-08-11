Спрос на дезинфицирующие средства стимулировал объем производства химической промышленности  - Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 38,9% за счет повышения спроса у населения на лекарственные средства и медицинские изделия. Об этом рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 38,9% за счет повышения спроса у населения на лекарственные средства и медицинские изделия. В легкой промышленности рост составил 5,4% за счет увеличения производства одежды (+18,7%) и кожаной продукции (+7,9%). Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные удобрения (бихромата натрия (в 2 раза), окиси хрома пигментной +56%) стимулировал объем производства химической промышленности. Рост составил 1,9%», - отметил министр индустрии.

По его словам, производство строительных материалов составило 113,2% за счет повышения производства теплоизоляционных материалов (в 1,6 раза), портландцемента (+24,7%), гипса (+43,4%), кирпичей (в 2,3 раза) и строительных растворов (+26,3%).

А транспортная отрасль поэтапно восстанавливается от последствий пандемии коронавирусной инфекции. За отчетный период ИФО составил 96,9%.

«Сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных еревозках в объеме 625,6 тысячи ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), рост составил 37% (июль 2020 года – 455,7 тысячи ДФЭ). Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 2 млрд тонн или 96,8% от аналогичного периода предыдущего года (июль 2020 года – 2,12 млрд тонн)», - добавил Каирбек Ускенбаев .