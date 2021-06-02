Спрос на дезинфицирующие средства сохраняется в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост производства в сфере фармацевтической промышленности, а также высокий спрос на дезинфицирующие средства отмечается в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышение спроса на дезинфицирующие средства и минеральные удобрения подстегнул объем производства химической промышленности. Рост составил 11%. Также стоит отметить фармацевтическую промышленность. По итогам четырех месяцев объем производства вырос на 26%. На сегодня наши фармпредприятия обеспечивают внутренний рынок 22 позициями из рекомендованных 44 наименований лекарственных средств для лечения COVID-19, а также продолжают производство средств индивидуальной защиты», - рассказал Бейбут Атамкулов на отчетной встрече с населением.

Говоря о развитии легкой промышленности, министр отметил, что сегодня в данной отрасли работают порядка 27 тысяч человек, из которых 60% - женщины.

«Здесь тоже наблюдается положительная динамика. Рост составил 5%. Это связано с ростом производства одежды на 23% и кожаной и относящейся к ней продукции на 29%. В целях поддержки производителей продукции легкой промышленности мы проработали пакет мер, направленных на развитие сырьевой базы, привлечение инвестиций, благоприятные фискальные меры, кадровое обеспечение отрасли», - добавил Б. Атамкулов.

По данным министра, в Казахстане ожидается рост машиностроения на 13%. Как отмечают в ведомстве, основной прирост будет обеспечен за счет сектора автомобилестроения, доля которого занимает 35% в отрасли машиностроения.



