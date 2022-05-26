26 Мая 2022 12:22

Спрос на авиабилеты из России в Казахстан вырос в 2,5 раза

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Спрос на авиабилеты из России в Казахстан весной 2022 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Беларусь – в 2,6 раза. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении ТАСС, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на ТАСС.

«Часто (весной 2022 года россияне) отправлялись в Киргизию (спрос снизился на 25%), Казахстан (стал востребованнее в 2,5 раза), Узбекистан (без изменений), ОАЭ (+35%), Беларусь (увеличение в 2,6 раза), Азербайджан (-9%) и Грузию (+40%)», - рассказали эксперты.

По данным компании, среди зарубежных стран наиболее востребованными этой весной стали Армения, Турция и Таджикистан. При этом спрос на полеты в Армению снизился почти на 37%, а в Турцию вырос на 11%. Средняя стоимость перелета за рубеж весной составила 25 тыс. рублей на человека в одну сторону.

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Спрос на полеты в Санкт-Петербург за год вырос на 17%, в Сочи – на 15%, а в Москву снизился на 9%. Кроме того, многие россияне весной путешествовали в Кавказские Минеральные Воды (спрос вырос на 32%), Калининград (+70%), Махачкалу (+40%), Екатеринбург, Уфу (+45%), Казань (-11%) и Тюмень (+78%). Средняя стоимость перелета по России весной составила 6,3 тыс. рублей на человека в одну сторону, сообщили в OneTwoTrip.