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Справку о регистрации в качестве безработного теперь можно получить на egov.kz

15 Января 2020 12:20
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Справку о регистрации в качестве безработного теперь можно получить на egov.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК внедрило услугу по выдаче справки о регистрации в качестве безработного на портале электронного правительства в онлайн-режиме через egov.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Ранее для получения справки о регистрации в качестве безработного требовалось обязательное физическое обращение в центр занятости населения. При этом справка выдавалась на бумажном носителе в течение дня. Теперь справку можно получить моментально, заказав ее онлайн на egov.kz.

«Когда мы анализировали госуслуги социально-трудовой сферы, то поняли, что всевозможные справки мы будем переводить в электронный формат, потому что само оказание услуг по выдаче справки в той или иной инстанции – достаточно нетрудоемкий процесс. Для их получения гражданам приходилось ездить, например, в Центр занятости. Теперь благодаря цифровизации уже нет необходимости физического обращения. Основное преимущество такого формата – это то, что справку можно получить моментально где угодно, главное, чтобы был доступ в Интернет. В будущем мы вообще хотим отойти от получения справок в какой-либо форме, если информация имеется в базах госорганов», – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

Для получения справки на портале электронного правительства нужно кликнуть по кнопке «Услуги» на главной странице, далее перейти в раздел «Трудоустройство и занятость». Выбрав услугу, необходимо авторизоваться, заполнить заявку, заверить ее электронной цифровой подписью или SMS-паролем (необходима регистрация в базе мобильных граждан). Справка о регистрации в качестве безработного моментально появится в личном кабинете в разделе «История получения услуг».


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Ключевые слова: Минтруда РК, Цифровой Казахстан, Общество,
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