Справки для оказания соцпомощи детям из Фонда всеобуча будут выдавать в центрах занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С середины ноября центры занятости населения будут предоставлять справку о том, что заявитель не является получателем адресной социальной помощи, но имеет доход ниже прожиточного минимума. Документ необходим для оказания социальной помощи школьникам из Фонда всеобуча, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

Такое решение было озвучено на совещании с участием представителей Министерства труда и социальной защиты населения РК и Министерства образования и науки РК.

Ранее для оказания этой помощи соцработники сферы образования собирали сведения о доходах заявителей и рассчитывали среднедушевой доход вручную.

Передача функции под курацию Минтруда минимизирует обращения граждан в госорганы и разгрузит социальных работников сферы образования.

Центры занятости населения, используя информационную систему Минтруда РК «Е-халык», будут выдавать гражданам справки с указанием размера доходов ниже или выше прожиточного минимума.

Таким образом, в рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по цифровизации, будет обеспечено своевременное и упрощенное получение услуги.