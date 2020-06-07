Справка о ПЦР-анализе на коронавирус освобождает от карантинного стационара прилетающих в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кого из пребывающих авиарейсами в Казахстан будут изолировать в карантинный стационар, а кого нет, отмечено в постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 6 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ предусматривает и золяцию в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток всех лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, за исключением: «правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний; лиц, предоставивших справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан»,- отмечено в постановлении.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему постановлению. Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

«Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан, не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток. Им проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему постановлению. Экипажи авиакомпаний, подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона)», - уточняется в документе.



