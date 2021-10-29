Справил нужду и ограбил закусочную астанчанин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поздней ночью, изрядно выпивший мужчина подошел к закусочной, стал скандалить, после чего там же справил малую нужду. Затем хулиган ногой разбил входную дверь и, проникнув в заведение, похитил из кассы 70 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в краже задержан ранее неоднократно судимый 29-летний мужчина. В полиции подозреваемый в совершении кражи признался. Общий материальный ущерб составил 150 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК. Кроме того, за загрязнение мест общего пользования на хулигана наложен штраф в размере 5 МРП, согласно статьи 434-2 КоАП РК.

Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции г.Нур-Султана рекомендует владельцам малого и среднего бизнеса быть бдительными и оснащать объекты малого и среднего бизнеса охранной сигнализацией и камерами видеонаблюдения.



