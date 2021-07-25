Справедливость восстановлена: казахстанский пловец Виталий Худяков выступит на Олимпиаде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пловец на открытой воде Виталий Худяков получил олимпийскую путевку – для него выделена дополнительная квота. Худяков стал 97-м казахстанским олимпийцем в Токио и завоевал 98-ю лицензию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Худяков – чемпион Азии 2019 года по плаванию на открытой воде. Предполагалось, что звание чемпиона континента означает также допуск на Олимпиаду, и Виталий Худяков ожидал подтверждения своей лицензии, однако вплоть до открытия Игр его не получал.
«Национальный Олимпийский комитет Казахстана с удовлетворением отмечает, что в данном случае справедливость восстановлена, представитель Казахстана, согласно своим заслугам, попал в число лучших атлетов и получил право выступить в Токио. Все формальности приведены в соответствие с результатами выступлений спортсмена», - говорится в сообщении НОК.
Защита прав спортсменов, в том числе права на участие в Олимпийских играх, является приоритетом в работе Национального Олимпийского комитета.
Виталий Худяков отправится в Токио вместе со второй частью олимпийской команды 28 июля.
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