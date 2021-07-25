Справедливость восстановлена: казахстанский пловец Виталий Худяков выступит на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пловец на открытой воде Виталий Худяков получил олимпийскую путевку – для него выделена дополнительная квота. Худяков стал 97-м казахстанским олимпийцем в Токио и завоевал 98-ю лицензию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Худяков – чемпион Азии 2019 года по плаванию на открытой воде. Предполагалось, что звание чемпиона континента означает также допуск на Олимпиаду, и Виталий Худяков ожидал подтверждения своей лицензии, однако вплоть до открытия Игр его не получал.