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Способы проверки себя в списке избирателей разъяснили в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
29 Сентября 2022, 22:01
Способы проверки себя в списке избирателей разъяснили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жителей Карагандинской области призывают проверить себя в списках избирателей. Для этого предлагают несколько способов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проверить наличие своей фамилии в списке избирателей можно разными способами: самостоятельно в Интернете либо обратившись в Единую диспетчерскую службу Senim109.

Действует специальный сайт sailau09.kz, где каждый пользователь через ИИН или номер удостоверения личности может найти свой участок. Кроме того, на сайтах акиматов всех городов и районов доступна вкладка «Проверь себя в списках избирателей!».

Люди, у которых есть проблемы с доступом в Интернет, могут позвонить на номер 109. Необходимо будет лишь продиктовать свой ИИН. Операторы Senim ответят и на частные вопросы по процедуре выборов – к примеру, как проголосовать в другом городе, в больнице, на вахте и т. д. Звонок в службу бесплатный.

Также в акиматах всех городов и районов созданы call-центры, горячие линии для проверки граждан в списках избирателей. Сотрудники местного исполнительного органа будут принимать обращения и оперативно решать вопросы. Номера call-центров и горячей линии опубликованы на сайтах акиматов.

По предварительным данным, в области зарегистрировано около 761 тысячи избирателей, из них 13 тысяч впервые голосующих.

Внеочередные выборы Президента Республики Казахстан, согласно указу Главы государства, пройдут 20 ноября 2022 года.

Сall-центры:

акимат района им. Казыбек би г. Караганды: ул. Гоголя, 34, тел. (8-7212) 42-48-28;

акимат района Алихана Бокейхана г. Караганды: ул. Архитектурная, 13, тел. (8-7212) 37-07-47;

акимат г. Балхаша: ул. Уалиханова, 3, тел. (8-71036) 4-26-48;

акимат г. Приозёрска: ул. Пушкина, 7, тел. (8-71039) 5-30-06;

акимат г. Сарани: ул. Жамбыла, 67, тел. (8-72137) 7-40-07;

акимат г. Темиртау: бульвар Независимости, 12, тел. (8-7213) 92-32-57;

акимат г. Шахтинска: пр. Абая Кунанбаева, 50а, тел. (8-72156) 5-42-40;

акимат Абайского района: г. Абай, пр. Победы, 3, тел. (8-73231) 4-19-78;

акимат Актогайского района: с. Актогай, ул. А. Бокейхана, 4, тел. (8-71037) 2-12-47;

акимат Бухар-Жырауского района: пос. Ботакара, ул. Абылай-хана, 39, тел. (8-72154) 2-10-30, 8-702-974-09-41;

акимат Каркаралинского района: г. Каркаралы, ул. Т. Аубакирова, 23, тел. (8-72146) 3-26-66, 8-778-299-60-61;

акимат Нуринского района: пос. Нура, ул. Мынбаева, 44, тел. (8-72144) 2-16-32;

акимат Осакаровского района: пос. Осакаровка, ул. Достык, 33, тел. (8-72149) 4-33-44, 4-12-67;

акимат Шетского района: с. Аксу-Аюлы, ул. Шортанбай-жырау, 24, тел. (8-71031) 2-11-66, 2-14-96.


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